Il match McGregor-Poirier ha davvero infiammato il pubblico dell’Ufc, incollatosi alla tv per assistere al ritorno sull’ottagono del fighter irlandese, assente ormai da un anno.

L’epilogo però non ha sorriso a ‘The Notorious‘, finito ko per la prima volta in carriera nel corso del secondo round. Una sconfitta giustificata da McGregor con la lunga inattività, che non gli ha permesso di essere al livello di Poirier.

LEGGI ANCHE: Quanti soldi ha guadagnato McGregor dopo il ko con Poirier? La cifra è folle

Il match McGregor-Poirier è stato visto e analizzato anche da Khabib Nurmagomedov, attuale campione imbattuto dei pesi leggeri ritiratosi dall’ottagono dopo il match vinto contro Justin Gaethje. Il daghestano vanta un record di 29-0-0 in carriera, ma difficilmente tornerà a combattere dopo la morte del padre. Khabib ha visto l’incontro McGregor-Poirier e ha espresso le sue dure considerazioni contro l’irlandese: “questo è quello che succede quando cambi squadra, lasci gli sparring partners che ti hanno reso campione e ti affidi ai bambini piccoli come sparring, allontanandoti dalla realtà“.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021