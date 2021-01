La prima volta si erano affrontati nel 2015, sei anni fa però l’esito fu diverso.

Il match McGregor-Poirier ha regalato una sorpresa in questa occasione, con il successo dell’americano sul leggendario fighter irlandese, costretto a incassare il primo ko della sua carriera. Una sconfitta arrivata nel secondo round, che ha lasciato di stucco appassionati e addetti ai lavori.

McGregor-Poirier: la provocazione

Presentatosi in conferenza stampa nel post-match, Poirier ha lanciato una provocazione a McGregor: “è passato tanto tempo da quanto ho combattuto contro McGregor, magari anche io sono cresciuto ma l’ho visto meno presente rispetto a quella volta. Non aveva più l’aura di un tempo, stanotte ho visto un altro lottatore. Quella volta ero impaurito, se così possiamo dire. Stavolta ho lottato contro un altro uomo, che sanguinava come me“.