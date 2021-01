Il match McGregor-Poirier ha fatto molto discutere, soprattutto per il modo in cui esso si è concluso. La vittoria dell’americano ha davvero spiazzato tutti, nonostante ‘The Notorious’ venisse da un periodo di inattività abbastanza lungo, che alla fine ha pesato sull’esito dell’incontro.

Sulla sfida si sono soffermati grandi campioni, il primo è stato Khabib per poi essere seguito anche da Floyd Mayweather, che non ha usato parole dolci per McGregor: “il mondo sa che ‘Con Artist McLoser’ può rubarmi tutto ed essere amato, ma solo perché io sono odiato. Questo fa solo sapere a tutti che il razzismo esiste ancora. Sappiate solo che quel barbone non sarò mai me, né sarà mai al mio livello“.

LEGGI ANCHE: Quanti soldi ha guadagnato McGregor? Cifra folle nonostante la sconfitta

“Non vince nemmeno nel suo sport”

Floyd Mayweather poi ha proseguito, lanciando un’altra provocazione a McGregor: “sono costruito in modo diverso, la mia mentalità è su un altro pianeta, le mie capacità non sono seconde a nessuno, sono un vincitore nato per natura e sì, dico un sacco di cazzate, ma ogni volta le argomento! Questo è ciò che odiano. È triste sapere che la tua stessa gente ti odi, nonostante tu sia un ragazzo nero del ghetto che ha affrontato il razzismo per tutta la vita e ha lavorato duramente per mettere se stesso e la propria famiglia in una posizione migliore. Connor non riesce nemmeno vincere nel suo sport, ma parla di tornare alla boxe per sfidare Pacquiao. Nessuno vuole assistere a tutto ciò, è come se i miei avanzi mangiassero gli avanzi”.