Sono passati quasi sei anni dal debutto in Formula 1 di Max Verstappen, l’olandese infatti nel 2015 salì per la prima volta sulla Toro Rosso insieme a Carlos Sainz Jr, riuscendo in poco tempo a conquistarsi la promozione in Red Bull.

Nonostante la giovane età, Mad Max ha sempre dimostrato velocità e personalità, vincendo addirittura il Gran Premio di Barcellona al suo esordio sulla monoposto di Milton Keynes. A distanza di sei anni, l’emittente Ziggo Sport ha chiesto ai compagni di Verstappen un commento sulle sue qualità, disegnandone un particolare ritratto.

LEGGI ANCHE: F1, Max Verstappen e la rivelazione su Michael Schumacher

Il ritratto di Max Verstappen

Il primo a soffermarsi sulla descrizione di Max Verstappen è stato Carlos Sainz Jr, suo primo compagno: “il 2015 è stato un anno veramente intenso, in ogni sessione di prove libere continuavamo a scendere in pista con l’obiettivo di fare meglio dell’altro alzando l’asticella di sessione in sessione. Si è creata tantissima competizione ed è stata una delle stagioni più belle ed intense che ho avuto sino ad ora nella mia carriera da pilota”.

Particolare invece la descrizione di Daniel Ricciardo: “Verstappen è tenace e veloce. In più non puzza e non soffre troppo di meteorismo, è un ragazzo a posto. Quando mi batteva pensavo semplicemente che era stato più bravo e veloce di me. Non ho mai pensato che ci fosse altro dietro le prestazioni registrate dal cronometro”.

Più diretto Pierre Gasly: “Max è un freddo e veloce bastardo. Nei kart abbiamo avuto un paio di incidenti che di sicuro non mi fecero ridere, ma è un ragazzo divertente con il quale uscire. In alcune occasioni abbiamo trascorso delle belle serate insieme”. Infine, non poteva mancare Alexander Albon: “è schietto e va dritto al punto. Ha grande personalità e quando vuole qualcosa la ottiene. La fiducia che ha nei propri mezzi è la sua forza”.