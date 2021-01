Max Verstappen nel Mondiale 2021 di Formula 1 avrà un altro compagno di squadra, molto più pericoloso rispetto ad Alexander Albon.

L’olandese infatti se la vedrà con Sergio Perez, capace di vincere lo scorso anno il GP di Sakhir partendo dall’ultima posizione dopo il contatto con Leclerc. Una sfida elettrizzante quella che che si vivrà in casa Red Bull, con Verstappen già pronto a mettere in chiaro le gerarchie fin dalla prima gara.

Le parole di Max Verstappen

Max Verstappen ha parlato della sfida con Sergio Perez ai microfoni di Ziggo Sport, sottolineando come il suo obiettivo principale sarà quello di battere il messicano: “alla fine ho battuto tutti i miei compagni di squadra, e questo è un bene. Come dice sempre mio padre, devi distruggere il tuo compagno di squadra. Allo stesso tempo, però, so che Perez avrà lo stesso obiettivo e di fatto non ci sarà un ‘numero uno’ all’interno della squadra. Bisogna sempre fissarsi il target di battere il proprio compagno. Questo penso che sia un bene perché è l’unico modo per portare avanti la squadra con entrambe le vetture, come è stato il caso alla Red Bull con me e Ricciardo“.