Il clima in seno al Governo si fa sempre più difficile, Matteo Renzi non smette di puntare il dito contro il premier Giuseppe Conte, mettendone in discussione l’operato in ogni occasione.

L’ultimo attacco del leader di Italia Viva è arrivato ai microfoni di RTl, a proposito di ricostruzioni di stampa che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni. Renzi non ha abbassato i toni, anzi ha coinvolto nel discorso Rocco Casalino, portavoce del premier che ha usato nei suoi confronti una frase particolare.

Le parole di Renzi

Intervenuto a RTl, Renzi ha attaccato: “l’idea di essere asfaltato da Casalino è un’idea alla quale non avevo pensato quando ho iniziato a far politica… né mi preoccupa né mi esalta questa prospettiva. Io ho proposto dei contenuti e se la reazione di Conte e dei suoi collaboratori è ‘andiamo in aula e li asfaltiamo’, io spero soltanto che hanno fatto bene il conto dei numeri. Se danno queste veline ai giornali, sapete che c’è? Ci vediamo in Senato. Si vedrà che noi difendiamo gli interessi degli italiani, loro che vogliono mantenere la poltrona“.