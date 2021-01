E’ passato più di un mese e mezzo da quando Marvin Vettori ha distrutto Jack Hermansson, centrando una splendida vittoria contro il numero 4 del ranking dei pesi medi Ufc.

Adesso ‘The Italian Dream’ è pronto per tornare nell’ottagono per sfidare Darren Till, per un match che già promette spettacolo. Secondo quanto riferito da ESPN, l’incontro dovrebbe rappresentare il main event in una Fight Night UFC da organizzare il prossimo 10 aprile. Al momento non ci sono firme sui contratti né il luogo, ma sono pochi i dubbi sul fatto che il match ci sarà, essendoci già un accordo verbale fra le parti.

Occasione per Vettori

La sfida tra Marvin Vettori e Darren Till potrebbe essere il trampolino di lancio per ‘The Italian Dream’ che, battendo il numero 4 del ranking della categoria dei pesi medi, potrebbe guadagnarsi la possibilità di un re-match con Israel Adesanya per prendersi la cintura di campione del mondo. Ma non sarà facile superare Darren Till, riuscito a mettere in difficoltà nell’ultimo suo incontro l’ex campione dei pesi medi Robert Whittaker, per poi essere dichiarato sconfitto per decisione unanime.