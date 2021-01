Un dominio. Questo è il termine esatto per descrivere la due giorni di Kranjska Gora di Marta Bassino, capace di vincere i due giganti disputati in Slovenia.

La 24enne piemontese non lascia scampo alle avversarie e, dopo essersi imposta ieri, ci riesce anche oggi eguagliando la doppietta centrata da Deborah Compagnoni a Zwiesel nel 1997. Quarta vittoria in cinque gare disputate in stagione, un filotto esaltante per Marta Bassino, abile a chiudere la seconda manche con il tempo di 2’18″06. Alle sue spalle si piazza Michelle Gisin, distante 66 centesimi dall’azzurra. Sul terzo gradino del podio la slovena Meta Hrovat a 73 centesimi, mentre Sofia Goggia chiude settima a 2″07.