Una rivelazione piccante, che ha come protagonista Gonzalo Higuain. L’argentino è stato smascherato dalla sua ex fiamma Manuela Ferrara, che in diretta tv ha svelato i gusti sessuali del Pipita. Intervenuta come ospite al talk show ‘Tiki Taka’, la modella e show girl ha parlato della sua storia con Higuain, rivelando i motivi per i quali si è interrotta.

La rivelazione

Niente peli sulla lingua per Manuela Ferrara, che ha rivelato particolari piccanti su Higuain: “sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto”.