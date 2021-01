E’ attento alla propria forma fisica così come lo è in campo, rispettando sempre la propria alimentazione per tenere il proprio corpo perfetto e in forma.

Cristiano Ronaldo ha sempre dimostrato di concedersi pochi sgarri, ma anche una macchina come il portoghese una volta a settimana mangia una salutare pizza. Peccato però che non ci sia tempo per godersela, come rivelato da mamma Dolores.

Il retroscena

Nemmeno a tavola Cristiano Ronaldo riesce a rilassare il proprio corpo e la mente, pensando a come smaltire immediatamente il cibo assimilato. A rivelare questo particolare retroscena è stata mamma Dolores nel corso della trasmissione ‘Mae Energia’: “il suo piatto preferito è il balcalhau a bras, ma a mio figlio piace anche la pizza. La mangia una volta a settimana, ma quando ha finito fa una serie infinita di flessioni per poterla subito smaltire“.