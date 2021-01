Malore per Joseph Blatter, l’ex presidente della FIFA è ricoverato in condizioni gravi in ospedale ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. A darne notizia è stato il quotidiano Blick, riportando le parole della figlia Corinne Blatter: “mio padre è in ospedale, migliora ogni giorno ma ha bisogno di tempo e riposo“. La figlia dell’ex numero uno della FIFA non ha dato ulteriori dettagli sulle cause del ricovero e sulle sue condizioni, che sarebbero gravi.

La carriera di Blatter

Joseph Blatter è stato presidente della FIFA dal 1998 al 2015, quando a causa di uno scandalo di corruzione ha dovuto rassegnare le sue dimissioni dopo 17 anni di governo. Eletto dopo l’addio di Havelange, Blatter ha combattuto per anni la moviola in campo, diventata poi un punto di forza del suo successore Gianni Infantino.