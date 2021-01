In passato è stata anche membro dell’Assemblea Nazionale del PD, ma adesso la politica non interessa più a Milena Mastromarino, in arte Malena, diventata ormai da molti anni una famosa pornostar.

L’attrice di Gioia del Colle compie oggi 38 anni e, per festeggiarli, è intervenuta all’irriverente programma radiofonico La Zanzara per parlare di argomenti piccanti. I due conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo l’hanno stuzzicata sul suo lavoro, partendo dalla relazione con Matteo Renzi: “una volta stavo con lui. Adesso non me ne frega niente. Ormai mi dedico solo al porno, al mio lavoro, mi sono allontanata dalla politica e non vado a seguire le loro beghe, non mi interessa“.

Gola profonda

I due conduttori del programma hanno poi voluto sapere della predilezione di Malena per la gola profonda: “mi piace, però mi è capitato di aver vomitato sul set, durante una performance. Erano tanti centimetri. Penso 26, tutto nero. Mike Chapman mi ha tappato il naso e le orecchie con le gambe, perché ero in mezzo alle sue gambe ed è entrato in modo irruento, che ho vomitato. Ma mi è capitato anche nell’ultimo film anche con Rocco, che è arrivato così in fondo e ho vomitato. E’ arrivato giù in fondo velocemente ed è stato come fare una lavanda gastrica”.