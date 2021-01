Un triste lutto ha colpito Papa Francesco nella giornata di oggi, il Pontefice infatti piange la scomparsa di Fabrizio Soccorsi, suo medico personale dall’8 agosto del 2015.

A riportarlo è l’Osservatore Romano nell’edizione odierna, rivelando come il 79enne è deceduto poco dopo le 6.30 di sabato 9 gennaio presso il policlinico Agostino Gemelli, dove era ricoverato dal 26 dicembre per una patologia oncologica. La morte di Fabrizio Soccorsi è avvenuta a causa del Coronavirus, che ha generato delle complicazioni polmonari rivelatesi fatali per il paziente.

La carriera

Il dottor Fabrizio Soccorsi era nato il 2 febbraio del 1942 a Roma e, dopo essersi laureato in medici all’università ‘La Sapienza‘ nel 1968, ha svolto la sua professione diventando nel tempo primario del reparto di Epatologia e direttore del dipartimento Malattie del fegato, apparato digerente e nutrizione e del dipartimento Medicina interna e specialistica dell’ospedale San Camillo – Forlanini di Roma. Nella sua carriera è stato anche consulente della Direzione di sanità e igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e perito della consulta medica della Congregazione delle cause dei santi.

La morte della figlia

Nel giugno 2017, il professore Soccorsi era stato costretto a piangere la morte della figlia Cristiana, deceduta a causa di una lunga malattia. Papa Francesco, come riporta l’Osservatore Romano, lo aveva “voluto accanto a sé al momento di deporre due mazzi di rose bianche davanti all’immagine di Maria” .