Un triste lutto ha colpito la Ferrari, che perde un uomo rimasto legato al marchio del Cavallino per tantissimi anni.

Nella notte tra mercoledì e giovedì è venuto a mancare Mauro Schedoni, lo storico sarto che nel corso della sua partnership con Enzo Ferrari ha realizzato agende, portadocumenti, trofei e oggettistica di ogni tipo. Per crearli, il titolare della storica e omonima calzoleria modenese utilizzava pezzi scartati dal reparto qualità come bielle, pistoni o altre parti meccaniche.

Male incurabile

Mauro Schedoni si è spento a causa di un male incurabile, un tumore che non gli ha lasciato scampo, portandoselo via all’età di 78 anni dopo una lunga battaglia. Nella sua carriera ha lavorato anche con Aston Martin, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Pagani e Rolls-Royce: partnership che lo hanno fatto diventare un volo noto in Emilia. Negli ultimi anni di vita, Mauro Schedoni ha continuato a portare avanti il suo lavoro, occupandosi di rivestimenti interni delle vetture seguite dal reparto ‘Ferrari Classiche‘. Di recente la malattia aveva preso il sopravvento, obbligandolo ad allontanarsi dall’azienda, che adesso verrà guidata dal figlio Simone.