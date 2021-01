Il passaggio di Valentino Rossi dalla Yamaha ufficiale al Team Petronas ha spiazzato Jorge Lorenzo, che non avrebbe mai scommesso sulla possibilità che il Dottore corresse per una squadra satellite.

Eppure nel 2021 questo accadrà, con il maiorchino impaziente di capire come se la caverà il pesarese al fianco di Franco Morbidelli. Intervistato ai microfoni di Sky Sport MotoGp, Lorenzo ha ammesso come la scelta della Yamaha riguardo Rossi possa essere condivisibile, considerando la sua età.

Le parole di Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo non ha usato mezze misure per esprimere il proprio punto di vista sul passaggio di Valentino Rossi al Team Petronas: “mi ha sorpreso la decisione di Yamaha di spostare Rossi in Petronas, non me l’aspettavo: Valentino che corre ancora ma non in una squadra ufficiale è una notizia che non mi passava per la testa. Ma alla fine non cambierà tanto per Valentino. Abbiamo visto che Quartararo e Morbidelli hanno ottenuto risultati uguali o migliori delle moto ufficiali ma mediaticamente è una notizia sorprendente. La Yamaha deve guardare al futuro e, adesso che Valentino ha 41 anni, Yamaha deve guardare al futuro e il futuro passa per i piloti più giovani come Quartararo“.