Era inevitabile che l’epilogo della lite Gasperini-Gomez fosse quello deciso in questi giorni dall’Atalanta, il club nerazzurro infatti ha deciso di usare il pugno duro, isolando completamente il Papu dal resto della squadra.

Se prima delle feste l’argentino si allenava su un altro campo del centro sportivo di Zingonia ma allo stesso orario dei compagni, adesso le cose sono radicalmente cambiate. Gomez continua a lavorare da solo, ma lo fa in orari diversi rispetto alla squadra e senza condividere con i compagni lo spogliatoio e la sala comune.

Rottura definitiva

Arrivati a questo punto, la lite Gasperini-Gomez può essere considerata come la vicenda che ha chiuso l’esperienza del Papu con l’Atalanta. La società adesso ha un mese di tempo per risolvere tutto, ossia cedere l’argentino incassando il massimo da questa situazione. Difficile che Percassi conceda sconti, ma in Italia non ci sono società che hanno intenzione di investire per un 33enne peraltro in rottura con il proprio club. Inoltre, l’Atalanta non vorrebbe rinforzare una diretta rivale, per questo motivo preferirebbe cedere all’estero Gomez, così da rendere tutti contenti. Il prossimo mese sarà decisivo, ciò che è certo è che il Papu Gomez ha ormai chiuso definitivamente con l’Atalanta.