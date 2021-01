La lite Gasperini-Gomez prosegue con l’ennesimo botta e risposta tra l’allenatore dell’Atalanta e l’ormai ex capitano, intervenuto sui social per smontare le accuse rivoltegli dopo il match con il Benevento. Dopo la vittoria contro i giallorossi, il manager della Dea ha sottolineato come l’argentino sia uscito dai suoi radar a causa di un rifiuto ad adattarsi alle nuove consegne tattiche. Parole che non sono piaciute a Gomez, che ha replicato sui social.

I video social di Gomez

La nuova puntata della lite Gasperini-Gomez è andata in scena sui social, dove il Papu ha pubblicato una carrellata di video in cui si nota la sua posizione arretrata nel corso delle ultime partite giocate con la maglia dell’Atalanta. Nelle immagini si nota l’argentino tornare a centrocampo e recuperare palloni, al contrario dunque di quanto sottolineato da Gasperini. L’ennesima frecciata in un rapporto ormai logoro, che non smette però di regalare colpi di scena.