Udinese-Inter rischia di avere conseguenze davvero pesanti per Antonio Conte, a causa del duro scontro con l’arbitro Maresca avvenuto al termine del match.

L’allenatore nerazzurro prima è stato espulso per le veementi proteste per il recupero giudicato troppo corto, poi ha affrontato faccia a faccia l’arbitro arrivando quasi alle mani. Un comportamento che potrebbe costargli una lunga squalifica, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani.

Le parole di Conte

Nel post gara Conte ha spiegato la sua posizione, svelando il motivo della sua furia: “un po’ più di recupero poteva essere accordato. Ho protestato per il recupero e l’arbitro mi ha ammonito e poi espulso. Non eravamo d’accordo su quello. Quattro minuti mi sono sembrati pochi, l’arbitro deve prendere le sue decisioni e noi dobbiamo accettarle anche se non siamo d’accordo“.