Non poteva iniziare peggio il 2021 per la Lega Serie A, che si è resa protagonista sui social di una tremenda gaffe che non è passata affatto inosservata.

In un messaggio di auguri pubblicato su Twitter caratterizzato dai giocatori rappresentativi di tutte le squadre, immediatamente gli utenti si sono accorti dell’assenza della Lazio. In grafica infatti sono apparsi 19 calciatori, accompagnati da questa didascalia: “pronti per nuove emozioni, pronti per nuove sfide, pronti a tornare in campo, pronti a dare tutto. Insieme“. I tifosi della Lazio sono immediatamente insorti, accusando i social media manager della Lega Serie A di essere tifosi della Roma.

LEGGI ANCHE: Botti di Capodanno, un giocatore del Galatasaray rischia di diventare cieco

Errore rimediato

Una volta appurato l’errore, la Lega Serie A è intervenuta per rimuovere il vecchio tweet e farne uno nuovo, questa volta però con la grafica aggiornata che vede Ciro Immobile su tutti con la maglia della sua Lazio. Alla didascalia precedente poi ecco l’aggiunta di un post scriptum, caratterizzato da una punta di ironia: “ora ci siamo tutti!“.