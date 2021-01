Prima del derby lo aveva promesso: “se la Lazio vince il derby contro la Roma indosso solo la mascherina“. Detto e fatto, così Anna Falchi ha fatto felici i suoi followers postando su Instagram una foto hot, che la ritrae nuda con solo la mascherina biancoceleste a coprirle il viso. Seno in bella vista e sguardo ammiccante per la famosa tifosa laziale, che ormai ha abituato i suoi followers a questo tipo di ‘regali’. Questa volta ha voluto esagerare e, a giudicare dai like e dai commenti, pare che i fan abbiano apprezzato.

