La nuova edizione del programma la ‘Pupa e il Secchione e viceversa‘, iniziata giovedì 21 gennaio, ha subito regalato grandi emozioni. Le otto coppie hanno iniziato a sfidarsi una contro l’altra, seguendo i consigli e le indicazioni di Andrea Pucci, nuovo conduttore che ha preso il posto di Paolo Ruffini.

Insieme a lui anche Francesca Cipriani, storica ex Pupa. Già nella prima puntata sembra essere nato un particolare feeling tra il secchione Guidi e la pupa Stephanie, nonostante facciano parte di coppie diverse. Un avvio esaltante dunque, che promette scintille nelle prossime puntate.

Chi è Stephanie Bellarte?

Nata nel 2001 a Beregaurdo , in provincia di Pavia, Stephanie Bellarte non ha mai fatto parte dello spettacolo, dunque la sua partecipazione a La Pupa e Il Secchione e Viceversa, rappresenta il suo esordio sul piccolo schermo. Ha frequentato il liceo artistico e successivamente ha coltivato la sua passione per la moda e la bellezza, venendo nominata nel 2017 Miss Intercontinental. Nel 2018 ha partecipato anche a Miss Mondo Italia dove è riuscita a farsi notare per la sua bellezza.