E’ trascorso un anno esatto dalla morte di Kobe Bryant e della figlia Gigi, deceduti a causa della caduta dell’elicottero che li stava trasportando a Los Angeles.

Il mondo intero oggi ha voluto omaggiare la memoria sia della star dei Lakers che della piccola Gianna, dedicando loro un pensiero sui social o anche una lettera, come quella di un amica della 13enne inviata a Vanessa Bryant. La moglie di Kobe ha deciso di pubblicarla, accompagnandola anche con un tenero messaggio per suo marito e la sua piccola Gigi.

Il post social di Vanessa Bryant

Vanessa Bryant ha pubblicato la lettera ricevuta dall’amica di Gigi, ringraziandola per questo dolce pensiero: “oggi ho ricevuto questa dolce lettera da una delle migliori amiche di Gianna, Aubrey. Ti amo Aubz (come ti chiamerebbe la mia Gigi). Grazie mille per aver condiviso meravigliosamente alcuni dei tuoi ricordi della mia Gigi con me e per avermi permesso di condividerli qui sul mio profilo Instagram. La mia Gigi è INCREDIBILE e apprezzo davvero la tua premurosa lettera. Ti amo così tanto. Mi mancano così tanto anche la mia bambina e Kob-Kob. Non capirò mai perché e come sia potuta accadere questa tragedia a esseri umani così belli, gentili e sorprendenti. Non mi sembra ancora vero Kob. Gigi, rendi ancora orgogliosa la mamma. Ti amo!“.