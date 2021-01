Kevin-Prince Boateng è tornato single, la sua storia con Melissa Satta è finita in maniera definitiva, soprattutto dopo gli annunci che entrambi hanno affidato ai propri canali social.

Il rapporto tra di loro resterà, avendo in comune il figlio Maddox, ma ognuno si farà la propria vita con un’altra persona. Boateng sembra averla trovata in Zoe Cristofoli, peccato però che l’ex di Corona stia al momento con Theo Hernandez, difensore del Milan. Il settimanale ‘Oggi’ ha lanciato la clamorosa indiscrezione, soffermandosi sulla tenera amicizia nata tra i due, entrambi grandi appassionati di tatuaggi.

Theo Hernandez trema

Stando a quanto riferito da ‘Oggi’, pare che Boateng abbia “costruito in questi mesi una bella e tenera amicizia con Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona e ora fidanzata con il difensore del Milan Theo Hernandez“. Parole che lasciano intendere come tra i due possa nascere qualcosa di più, nonostante la ex fidanzata di Corona sia al momento legata con il giocatore francese. Considerando e analizzando il profilo social di lei, difficile che possa interrompere la relazione con Theo, visti i numerosi scatti che li ritraggono felici e innamorati. Le vie del gossip però sono infinite, dunque Hernandez farebbe bene a stare attento al… Boa.