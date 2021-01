Una notizia esaltante rovinata da una molto più triste, che ha smorzato in maniera tremenda l’entusiasmo per un risultato storico.

Questa mattina infatti un team di dieci nepalesi è riuscito a toccare la vetta del K2 in una spedizione invernale, facendo capitolare così l’ultimo 8000 non ancora scalato nella stagione più fredda. Questo grandissimo traguardo è stato turbato dalla morte di un alpinista spagnolo, Sergi Mingote, deceduto dopo una tremenda caduta avvenuta mentre scendeva al campo base.

La terribile notizia

Sergi Mingote è rimasto vittima di una grave caduta avvenuta in prossimità del Campo Base Avanzato (5.300 m), mentre stava scendendo da Campo 1 (6.050 m) al Campo Base (4.950 m). A darne notizia è stato un compagno di scalata, ossia Chhang Dawa Sherpa: “purtroppo abbiamo perso Sergi! Il migliore degli alpinisti e un grande amico per noi. Alex Gavan, Tamara Lunger e altri due scalatori polacchi, lo hanno soccorso al Campo Base Avanzato, abbiamo inviato un’equipe medica dal Campo Base ma purtroppo non siamo più riusciti a salvarlo. Abbiamo rilevato un movimento inaspettato nel suo localizzatore e abbiamo visto subito che si trattava di una grave caduta. I membri della nostra squadra sul posto hanno confermato l’incidente, ma non hanno potuto fare nulla per lui“.