Juventus-Sassuolo si sta rivelando una partita piuttosto sfortunata per Andrea Pirlo, costretto a fare a meno per infortunio prima di McKennie e poi di Dybala. Entrambi sono usciti per far posto a Ramsey e Kulusevski e le loro condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

Il fallo su Chiesa

Toccato duro anche Federico Chiesa, rimasto in campo nonostante il terribile intervento di Obiang. Una scivolata killer che ha piegato la caviglia dell’esterno ex Fiorentina, spingendo l’arbitro Massa a espellere il giocatore del Sassuolo. Ecco il video: