E’ stato il protagonista della serata, segnando il gol che ha sbloccato la partita nel secondo tempo.

Cristiano Ronaldo anche in finale di Supercoppa Italiana ha fatto la differenza, permettendo alla Juventus di passare in vantaggio sul Napoli dopo un primo tempo difficile. Una vittoria importante quella conquistata a Reggio Emilia, commentata così da CR7 ai microfoni di Rai Sport: “è stata una partita sofferta su un campo di gioco che non era il massimo. Abbiamo vinto una coppa importante anche per la fiducia. Dovevamo avere un atteggiamento diverso rispetto a quanto s’era visto contro l’Inter, una partita in cui non avevamo fatto bene“.

Obiettivo scudetto

Cristiano Ronaldo ha poi dimostrato di essere davvero insaziabile, sottolineando come la Supercoppa Italiana non gli basti, ma l’obiettivo sarà anche lo scudetto: “Milan e Inter sono molto forti, ma manca ancora molto. Possiamo ancora vincere lo scudetto. Sarà una corsa lunga, ma è possibile“.