Quindici giorni in isolamento causa Coronavirus e un’assenza quasi certa nella finale di Supercoppa Italiana, prima del doppio tampone negativo che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Juan Cuadrado.

Juventus-Napoli improvvisamente ha acquistato un protagonista, rivelatosi fondamentale nella vittoria bianconera, arrivata con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Ronaldo e Morata. L’intera partita in campo, 95 palloni giocatori e 20 duelli con il diretto avversario, a cui si aggiungono due occasioni da gol e un assist offerto a Morata per il raddoppio. Numeri importanti per Cuadrado, lanciato subito nella mischia da Pirlo dopo due settimane di Coronavirus che hanno fatto il solletico al colombiano.

Le parole di Pirlo e Chiellini

Sulla prestazione di Cuadrado si è soffermato Andrea Pirlo, il quale ha elogiato il proprio giocatore: “per fortuna in questo periodo è stato asintomatico. Pensavamo che durasse di meno, ma è riuscito a tenere fino al 95’. C’è solo da fargli i complimenti. Abbiamo ricevuto il via libera per lui solo in mattinata, al secondo tampone negativo dopo quello del giorno precedente. Si è allenato per 15 giorni da solo a casa e lo ha fatto bene. Avevamo necessità di schierarlo dal 1’ perché eravamo contati”. Impressionato anche Giorgio Chiellini: “sapevamo del primo tampone e speravamo che anche il secondo fosse negativo. Non sono come abbia fatto a stare così bene dopo una malattia così fastidiosa. Al 95’ ha fatto quello scatto clamoroso che è l’emblema di tutto. Crescendo alla Juve è diventato un giocatore totale“.