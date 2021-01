Assenza pesante oggi a Reggio Emilia, dove si terrà la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli.

Sulle tribune del Mapei Stadium infatti non ci sarà Andrea Agnelli, il presidente bianconero marcherà visita a causa degli impegni con Stellantis, colosso appena nato di cui è membro del Consiglio d’amministrazione. Un’assenza molto importante dunque per la Juventus, che dovrà dare l’assalto alla Supercoppa Italiana senza il supporto del proprio presidente.

L’incontro con Florentino Perez

Ospite speciale ieri alla Continassa per Andrea Agnelli, il presidente della Juventus ha incontrato Florentino Perez, numero uno del Real Madrid in visita a Torino. Non si è parlato di mercato nell’incontro durato all’incirca tre ore, i due presidenti si sono confrontati sulla politica calcistica, visto che Agnelli è presidente dell’Eca e Perez figura tra i principali fautori della Superlega. Un incontro cordiale, che potrebbe essere replicato nelle prossime settimane.