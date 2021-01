Juventus-Bologna chiude il girone d’andata per bianconeri e rossoblù, pronti ad affrontarsi all’Allianz Stadium nel lunch-match della diciannovesima giornata.

La probabile formazione della Juventus

Reduce dalla vittoria della Supercoppa Italiana ottenuta mercoledì contro il Napoli, la squadra di Pirlo va a caccia di un altro successo per dimenticare il ko subito a San Siro contro l’Inter. Per quanto riguarda la formazione, Cuadrado sarà di nuovo titolare mentre potrebbe tirare il fiato uno tra Chiellini e Bonucci. In dubbio la presenza di Chiesa e Frabotta, con la titolarità di McKennie. Davanti la coppia Morata-Ronaldo.

La probabile formazione del Bologna

In casa Bologna mancherà Gary Medel, ancora alle prese con un infortunio, mentre ci sarà Mbaye che è recuperato. Quasi certa la titolarità di De Silvestri e Dijks sulle fasce difensive, mentre si giocano un posto a centrocampo Dominguez e Svanberg. In attacco cerca spazio Palacio, ma è più probabile vedere Barrow davanti con Vignato esterno.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Ronaldo;

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow;

Dove vedere Juventus-Bologna in tv:

Il match dell’19ª Giornata di Serie A fra Juventus e Bologna sarà trasmesso domenica 23 dicembre alle ore 12:30 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese).