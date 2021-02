Dimenticata l’eliminazione dall’Europa, la stagione dell’Inter è proseguita in maniera positiva con il secondo posto in campionato e la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia.

Risultati che hanno fatto ritrovare il sorriso ai tifosi nerazzurri, compreso Paolo Bonolis, che ai microfoni di Sky Sport ha espresso il suo pensiero sul momento dell’Inter: “l’Inter non ha il problema delle coppe e questo a lungo andare può pesare, ma ancora è lunga e ci sono tante squadre che lottano. Il Milan? Chiunque con 14 rigori nel girone d’andata sarebbe primo in classifica. Inter secondo me è favorita, poi Atalanta, Juve e Milan la mia griglia”.

Ibra-Lukaku

Paolo Bonolis ha poi analizzato altri temi, tra cui la rissa Ibra-Lukaku: “cavalcata con ipocrisia dall’informazione, un eccesso di attenzione su una cosa banale che succede sempre sui campi di calcio. Sanchez-Dzeko? Sarebbe stato uno scambio probabilmente utile a entrambi a livello tattico. A livello economico altra faccia. Dzeko vive un disagio particolare a Roma, non si fa. Sarei stato contento, ma stiamo parlando di due ottimi giocatori. Messi? Ha guadagnato tanto ma bisogna capire quanto ha fatto guadagnare con la sua prestazione”.