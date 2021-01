Inter-Juventus si sblocca prima del quarto d’ora di gioco, ci pensa Arturo Vidal a segnare l’1-0 con una testata precisa su cross di Nicolò Barella. Primo gol in campionato per il cileno con la maglia nerazzurra, il 36° in Serie A dopo quelli messi a segno proprio con la Juventus. Un acuto che stappa la partita di San Siro, pronta adesso a regalare altre emozioni. Ecco il video del gol di Vidal: