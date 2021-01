Ha segnato il gol dell’1-0, ma le critiche su Arturo Vidal non smettono di piovere. Il cileno infatti si è reso protagonista nel pre-partita di Inter-Juventus di un gesto che non è sfuggito alle telecamere, che lo hanno ripreso nel gesto di baciare lo stemma bianconero sul petto di Chiellini. Inferociti i tifosi nerazzurri sui social, che non hanno lesinato critiche e insulti a Vidal, riuscito poi a farsi parzialmente perdonare con il gol dell’1-0.

After this thoughtless incident where he accidentally (?) kisses Juve’s badge, Arturo #Vidal better not cost @Inter_en the game or else this fanbase will chase him off the Italian mainland.pic.twitter.com/BSHI796G7w

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) January 17, 2021