Inter-Crotone, infortunio per Lukaku: l’attaccante belga costretto al cambio

Ansia e preoccupazione nel corso del secondo tempo di Inter-Crotone, Romelu Lukaku infatti si è accasciato al centro del campo intorno al 75° minuto di gioco per un problema muscolare alla coscia. Immediatamente, l’attaccante belga ha chiesto il cambio alla panchina, per evitare di acuire il problema in vista delle prossime gare in programma. Una beffa per l’Inter e per Lukaku, che aveva segnato poco prima il cinquantesimo gol con la maglia nerazzurra.