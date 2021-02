Notte di Lu-La piena a San Siro, l’Inter viaggia con il (Bene)vento in poppa

Notte di Lu-La piena a San Siro, splende l’Inter in questo anticipo della prima giornata di ritorno, accecando il Benevento al termine di un confronto mai in discussione. La squadra di Conte si impone con un rotondo 4-0, aprendo le marcature con un autorete di Improta e completando l’opera nella ripresa con Lautaro Martinez e la doppietta di Lukaku. Serata dolce per Antonio Conte, oggi in tribuna dopo la squalifica per la sfuriata di Udine, che si prende tre punti importanti e si riporta in scia al Milan, vittorioso a Bologna nel pomeriggio.

Eriksen illumina

Il gol nel derby di Coppa Italia e la titolarità in campionato contro il Benevento, Christian Eriksen sta scalando piano piano le gerarchie nell’Inter di Conte, dimostrando di crescere giorno dopo giorno. Il danese parte forte e propizia l’autorete di Improta, continuando poi a giocare su alti livelli fino al novantesimo, condendo la sua prestazione con una traversa. Un’ottima notizia per Conte, che piano piano sta ritrovando il giocatore conosciuto con la maglia del Tottenham.

Splende la Lu-La

Nella fredda serata di San Siro, torna a splendere la Lu-La per l’Inter, con Lautaro che interrompe il digiuno di gol e Lukaku che torna a piazzare una doppietta. L’argentino e il belga si cercano e si trovano a meraviglia, chiudendo nella ripresa una partita rimasta fin troppo in bilico. Servono eccome a Conte i gol dei suoi attaccanti nella rincorsa al Milan, per questo motivo il poker di oggi strappa un sorriso all’allenatore nerazzurro, soddisfatto soprattutto in vista dei prossimi delicati impegni che attendono adesso i nerazzurri.