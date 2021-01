Serio infortunio per Kilde, il norvegese si è procurato in allenamento la rottura del crociato del ginocchio destro, che lo obbligherà a uno stop di almeno cinque-sei mesi. Una mazzata per lo sciatore scandinavo, che tra pochi giorni a Kitzbuehel si sarebbe giocato la leadership di Coppa del Mondo con Alexis Pinturault. Purtroppo Kilde dovrà dire addio non solo alla sfera di cristallo ma anche ai Mondiali di Cortina, in programma dal 7 al 21 febbraio 2021.

La caduta

L’infortunio di Kilde si è materializzato durante un allenamento a Hinterreit, una scivolata apparentemente innocua costata invece la rottura del ginocchio al norvegese. Queste le sue parole dopo la visita di controllo: “ho subito capito che c’era qualcosa che non andava, pur non avendo avuto esperienze passate di questo tipo. E’ stata una scivolata che sembrava innocua, ma lo sci ha fatto presa e così è successo“. Ecco il video della caduta: