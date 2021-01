Peter Sagan non dimenticherà facilmente il giorno del suo 31° compleanno, il corridore della Bora infatti lo ha festeggiato con una brutta caduta in allenamento. Lo slovacco ha postato sui propri canali social un video e alcune foto successive all’incidente, che gli ha procurato parecchie abrasioni sia sull’avambraccio che sulla coscia. Ferite non particolarmente profonde, curate da Juraj Sagan, il fratello di Peter.

LEGGI ANCHE: Tragedia sfiorata per la Bora, 7 ciclisti travolti da un suv: commozione cerebrale per Kelderman

Le parole di Sagan

Nel video postato dopo l’incidente, Sagan ha tranquillizzato tutti i propri tifosi, sottolineando di essersela cavata: “grazie mille a tutti per i vostri calorosi auguri di compleanno, vorrei poterli leggere tutti. Non so se considerarlo un regalo di compleanno, ho qualche graffio nuovo ma va tutto bene! Mio fratello Juraj Sagan si sta occupando dei nuovi graffi che ho ricevuto per il mio compleanno. Sono vivo e sto bene, quindi va tutto bene!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peter Sagan (@petosagan)