Un terribile incidente ha visto coinvolto nella notte Morgan De Sanctis, la Hyundai su cui viaggiava si è ribaltata in via Cristoforo Colombo intorno alla mezzanotte. Il dirigente della Roma prima ha scelto di recarsi a Villa Stuart per i primi controlli, poi è stato trasportato all’ospedale Agostino Gemelli, per valutare la presenza di emorragie interne e fratture.

Non è in pericolo di vita

In mattinata i medici hanno poi deciso di operarlo all’addome, a causa di un’emorragia accertata dopo le analisi. Al paziente è stata asportata la milza e ridotte le fratture alle costole. L’operazione è riuscita e adesso De Sanctis si trova in terapia intensiva. Fortunatamente, il dirigente della Roma non è in pericolo di vita, anche se l’incidente è stato davvero pericoloso.