Uno spaventoso incidente ha visto coinvolti Can e Deniz Oncu, piloti turchi di Moto3 che sono riusciti a uscire incolumi da un crash devastante.

Il furgone sul quale viaggiavano i due è andato completamente distrutto a causa di un impatto frontale con un camion, che proveniva dalla direzione opposta. Un incidente tremendo che miracolosamente non ha causato particolari conseguenze ai fratelli Oncu e all’autista del mezzo, trasportati nell’ospedale vicino per gli accertamenti del caso.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime indiscrezioni, un camion ha colpito frontalmente il furgone su cui viaggiavano i fratelli turchi Can e Deniz Oncu, diretti a casa di Kenan Sofuoglu per allenarsi sul piccolo circuito del cinque volte campione del mondo. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze, i tre passeggeri del furgone sono stati medicati in ospedale e poi dimessi dopo qualche ora. Can Oncu ha riportato profonde ferite al braccio destro, ma dopo le medicazioni ha potuto lasciare il pronto soccorso.