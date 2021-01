Un terribile incidente si è verificato nel corso della settima tappa della Dakar 2021, il protagonista è il motociclista Pierre Cherpin, caduto all’altezza del 178° chilometro della frazione odierna. Il francese ha perso il controllo della sua Husqvarna, sbattendo violentemente la testa a terra. Cherpin ha riportato un grave trauma cranico, che ha spinto i soccorritori a predisporre il trasferimento presso l’ospedale di Sakaka.

La nota del team

Una volta giunto in ospedale, Cherpin è stato operato d’urgenza per ridurre l’ematoma, per poi essere posto in coma indotto. Il team del francese ha pubblicato una nota per tranquillizzare i tifosi: “Pierre è giovane e forte, si prendono cura di lui molto bene. L’immediata operazione è rassicurante”. Il quadro clinico del pilota resta grave, nelle prossime ore dovrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del 52enne francese.