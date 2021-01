Non arrivano notizie positive dopo l’incidente che ha coinvolto i corridori della Bora-hansgrohe, centrati da un Suv durante un allenamento in strada. Kelderman e compagni sono stati investiti da una donna che non ha rispettato un stop, riportando importanti conseguenze fisiche dopo l’impatto.

L’aggiornamento della Bora

In mattinata, la Bora ha diramato un comunicato sulle condizioni dei propri corridori: “Wilco Kelderman, Rüdiger Selig e Andreas Schillinger sono stati portati in ospedale, tutti coscienti. Wilco ha subito una commozione cerebrale e una frattura alle vertebre. Andreas ha riportato vertebre rotte nella colonna cervicale e toracica. Per entrambi i ciclisti miriamo a un trattamento conservativo. Anche Rudi ha subito una commozione cerebrale, ma nessuna frattura“.