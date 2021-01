Oltre il danno adesso anche la beffa, che Andrea Iannone non ha preso affatto bene.

Il pilota italiano, squalificato per quattro anni per la positività al drostanolone dovuta a contaminazione alimentare. Un colpo durissimo per ‘The Maniac‘, reso ancora più difficile da incassare adesso dalla nuova presa di posizione della WADA, che praticamente ‘perdona’ chi fa uso di cocaina.

La novità

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Libero’, pare che “dal primo gennaio un atleta che verrà trovato positivo alla cocaina (ma anche eroina, ecstasy e cannabis) rischierà una squalifica di 3 mesi. Anche un solo mese se darà prova di essersi pentito e parteciperà a un programma di recupero”. Una svolta epocale, dal momento che fino a questo momento ogni atleta positivo alla cocaina subiva una squalifica di 4 anni. Questa disposizione, per chiarezza, verrà attuata solo nel caso in cui l’uso di stupefacenti venga compiuto fuori dalle competizioni.

La reazione di Iannone

La notizia ha destabilizzato Andrea Iannone che, per esprimere la sua contrarietà a questa decisione, ha postato su Instagram la foto della notizia e il suo pensiero: “Sono sempre più incredulo – le sue parole sui social – positivi alla cocaina tutto ok, mentre gli innocenti vengono condannati a 4 anni! Complimenti…”.