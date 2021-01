Il Mondiale 2021 è ancora relativamente lontano, ma già si è acceso con le prime scintille tra team.

Ad accenderle ci ha pensato Chris Horner, team principal della Red Bull, che ha stuzzicato la Mercedes su un pilota che, al momento, non fa parte della propria line-up. Si tratta ovviamente di Lewis Hamilton, il quale non ha tutt’oggi trovato un accordo per il rinnovo del contratto, rimanendo dunque ‘disoccupato’ in attesa della fumata bianca.

La provocazione di Horner

Chris Horner ha parlato di Lewis Hamilton e del suo talento, sottolineando però come sia maggiore quello di Max Verstappen: “penso che Max Verstappen sia già più forte di Lewis Hamilton. Proprio la performance di Russell alla Mercedes me lo ha confermato, quando ha sostituito Hamilton fuori gioco per colpa del Covid-19. Il mio commento non deve però essere interpretato come se fossi cieco di fronte a tutto quello che ha raggiunto Lewis, ma dobbiamo allo stesso tempo dire che lui ha un pacchetto tecnico migliore di Max, che invece deve cercare di estrarre il 110% dalla sua auto portandola ben oltre il limit. Lo si può vedere dal fatto che un pilota della Williams si è qualificato direttamente in prima fila e ha quasi vinto la gara. Se qualcuno dovesse entrare nella macchina di Max a stagione in corso, non raggiungerebbe mai il suo livello di prestazioni”.