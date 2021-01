Algero Corretini, il protagonista del celebre video “Ho preso il muro fratellì” è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti.

Il rapper 24enne è finito in manette per aver picchiato con una spranga di ferro la sua compagna, l’attrice hard Simona Vergaro. I carabinieri della stazione di Ponte Galeria si sono presentati presso l’abitazione dell’influencer romano dopo essere stati chiamati dalla vittima, aggredita con un bastone di ferro che le ha procurato contusioni, fratture nella zona del costato e lesioni al timpano.

Droga e lesioni

Al momento dell’arrivo dei carabinieri, il rapper famoso per il video “Ho preso il muro fratellì” non ha opposto resistenza facendosi ammanettare proprio nel momento in cui l’ambulanza portava via la fidanzata. Il rapper è stato anche trovato in possesso di 45 grammi di marijuana, venendo arrestato e condotto presso il carcere di Rieti.