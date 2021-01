Il nome di Gonzalo Higuain sembra molto gettonato all’interno del programma ‘Tiki Taka‘, in onda su Italia 1 e condotto da Piero Chiambretti.

Una settimana fa Manuela Ferrara aveva rivelato come al Pipita piacesse andare con le zozze, mentre adesso Francesca Brambilla ha fatto luce su una relazione avuta con l’ex Juventus in passato. Parole davvero pesanti quelle della ‘Bonas‘ del programma ‘Avanti un altro‘, che non fanno di certo bene alla reputazione di Higuain.

Le parole di Francesca Brambilla

Incalzata da Piero Chiambretti, Francesca Brambilla ha rivelato di essere stata corteggiata da Gonzalo Higuain quando l’argentino giocava ancora in Italia, pur non cedendo mai alle sue richieste fin troppo spesso… pressanti: “Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”.