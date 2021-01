Il Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere nel corso di questa edizione, a causa di numerose vicissitudini accadute in questi mesi. Tra le ultime il prolungamento della durata del programma, che non è piaciuta a molti concorrenti, i quali non hanno nascosto le proprie emozioni contrastanti dal momento che si trovano all’interno della Casa ormai da molti mesi.

Le rivelazioni dell’ex concorrente

A tutto questo si sono aggiunte le dichiarazioni di una ex concorrente, la web influencer Lidia Vella, che ha partecipato al Grande Fratello Nip del 2015. La siciliana ha rivelato sui social pesanti retroscena riguardanti gli autori del reality show. “al Gf non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche. Io, ad esempio, ho sofferto di depressione per tre anni”.