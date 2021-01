Un gesto tecnico davvero notevole, un colpo di tacco pazzesco che ha permesso al Bayer Leverkusen di passare in vantaggio sul campo dell’Eintracht Francoforte.

Il protagonista è Nadiem Amiri, abile ad arpionare l’assist di Wirz con l’esterno destro e a infilare il portiere in uscita con una gesto tecnico da campione. Un gol da vedere e rivedere, stropicciandosi più e più volte gli occhi. Peccato però che alla fine non è servito al Bayer Leverkusen per portare a casa i tre punti, andati all’Eintracht Francoforte grazie al successo per 2-1.