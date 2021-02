Attimi di tensione oggi nel centro sportivo del Marsiglia, dove un gruppo di ultras ha fatto irruzione per protestare a causa del pessimo ruolino di marcia della squadra di Villas Boas.

Nessuna vittoria nel 2021, un pari e quattro sconfitte per il club in cui si è da poco accasato Arek Milik, titolare stasera contro il Rennes. I tifosi hanno prima lanciato fumogeni incendiando poi anche un cipresso, per poi scaraventare alcune transenne contro il cancello d’ingresso.

Giocatore picchiato

Alcuni di questi ultras sono riusciti a penetrare all’interno del centro sportivo, spaccando alcuni oggetti e picchiando addirittura un giocatore, come rivelato da Radio Montecarlo. La polizia è intervenuta per sedare la piccola rivolta, fermando 25 persone che sono poi state identificate. Tutto a poche ore dal match di questa sera tra Marsiglia e Rennes, non proprio il modo migliore per approcciarsi ad un match così delicato.