La Serie A è ricominciata oggi, domani invece sarà il turno della finestra invernale di calciomercato. Una sessione particolare, nella quale difficilmente si vedranno colpi sensazionali, come sottolineato spesso da presidenti e direttori sportivi.

I trasferimenti non mancheranno però, coinvolgendo anche giocatori importanti come il Papu Gomez, ormai in rotta con l’Atalanta. Luciano Moggi si è soffermato sul futuro dell’argentino, all’interno del suo editoriale su Libero: “Conte verrà accontentato con la cessione di Eriksen e l’arrivo di Gomez dall’Atalanta, ritenuto più propedeutico del danese alle esigenze del gioco interista”.

Capitolo Juventus

Luciano Moggi poi si è soffermato sulla Juventus e sulla situazione che vive Andrea Pirlo, esprimendo il proprio punto di vista: “la Juve riparte dalla bruciante sconfitta interna contro la Fiorentina, con Pirlo alla ricerca del bel gioco che però stenta ad arrivare a causa di un centrocampo fatto di giocatori le cui caratteristiche, non assemblandosi tra loro, vanificano gli sforzi del mister che vorrebbe giro palla veloce e verticalizzazioni. Purtroppo Bentancur, Rabiot e McKennie sono più bravi a portare palla che a smistarla e vanno spesso in difficoltà quando devono dialogare palla al piede per offrire migliori servizi al reparto attaccante. Per cui l’impressione che se ne può ricavare è che, alla fine, sarà Pirlo a doversi adattare alle caratteristiche dei suoi giocatori e non viceversa, difendendo basso per dare la possibilità ai tre, che hanno gamba, di poter ripartire con galoppate di 30/40metri con le quali possono mettere in difficoltà qualsiasi avversario”.