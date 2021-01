Nella notte di Capodanno sono successe davvero molte cose, la maggior parte negative, con la morte del 13enne di Asti e del bodybuilder italiano, vittima di un incidente stradale.

A Taranto non sono successe fortunatamente tragedie, ma le immagini diventate virali sui social non hanno fatto una bella pubblicità alla città pugliese. Nelle immagini infatti si vedono alcune persone che lanciano dal balcone un frigorifero, distruggendolo sull’asfalto. “Con violenza” si sente sullo sfondo, un incitamento davvero pessimo per un gesto sicuramente da condannare.

