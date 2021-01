Oriana Sabatini ha regalato ai propri followers importanti confessioni sui social, lady Dybala non si è tirata indietro davanti alle domande intime dei fan, rispondendo colpo su colpo senza alcuna reticenza.

Nel corso di un vero-falso su Instagram, la fidanzata dell’attaccante della Juventus si è vista porre questa domanda: “sei bisessuale?“. La risposta non si è fatta attendere: “vero? Se ci devi mettere un’etichetta, credo di sì“. Una conferma a quanto Oriana Sabatini aveva rivelato nel 2018: “non c’è niente di più bello in questa vita che sentirsi ed essere liberi. Ho questa sensazione perché mi è stata trasmessa dalla mia famiglia. Non so se sono lesbica o bisessuale, ma non voglio avere pregiudizi“.

“L’amore è universale”

Tre anni fa, Oriana Sabatini aveva parlato delle proprie inclinazioni sessuali senza paura: “non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, ma credo che sia bene che ogni persona sia libera e possa fare quello che vuole. L’amore è universale, so che suona così stupido, ma è così, puoi innamorarti di chiunque“. Poco dopo l’inizio della storia con Paulo Dybala, dal quale Oriana Sabatini non ha nessuna voglia di staccarsi.